Kızılay'dan Gençlere Metaverse ile uzay ve okyanus deneyimi

Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, gençlere yönelik teknoloji projeleri hakkında bilgiler verdi. Beydilli, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programında moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Cafer Beydilli, Kızılay’a gönüllü olarak katılım sağlayan gençler için başlatılan projelerle ilgili olarak, “Gençleri teknolojiyle tanıştırmak adına bir proje başlattık. 8 katlı binamızın bir katını gençlerimize verdik. Burada Youtube stüdyosu, 3D gözlük, animasyon ve metaverse deneyimleri sunuyoruz” dedi.

Özellikle metaverse gözlüğü ile yapılan etkinliklerden bahseden Beydilli, “Gözlüğün içerisine birkaç tane program yükledik. Bunlardan biri uzay programı. Gözlüğü taktıklarında sanal ortamda uzaya gidiyorlar ve galaksiler arasında geziniyorlar. Bir diğer program ise okyanus programı; bu programda da balıkların arasında yüzüyorlar. Ayrıca, metaverse Kızılay Müzesi ile gençlere Kızılay’ın ne olduğunu da anlatıyoruz” diye konuştu.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı vakit geçirmeleri için çeşitli teknolojik etkinlikler sunduklarını belirten Beydilli, robotik kodlama, yazılım, elektrik, elektronik, yapay zeka, uzay ve havacılık gibi alanlarda da eğitimler verdiklerini söyledi. Beydilli, “Amacımız gençlerimizi teknolojiyle tanıştırmak ve onlara bir anahtar vermek. Bu anahtarla istedikleri kapıyı açmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu projelerle Kızılay, gençlere sadece gönüllülük aşılamayı değil, aynı zamanda onları geleceğin teknolojileriyle de tanıştırmayı hedefliyor.