Talas'ta Kentsel Dönüşüm heyecanı: Başkan Yalçın'dan yeni ev müjdesi

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmaya, Başkan Yalçın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, müteahhit firma yetkilileri ve sitelerdeki hak sahibi vatandaşlar katıldı. Başkan Yalçın, 11 bloktaki 90 bağımsız bölümü kapsayacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi ve "Sizi sizden fazla savunuruz" diyerek, vatandaşların haklarını koruyacaklarını vurguladı.

Başkan Yalçın, "Sizin evlerinizde yapıldığında Talas’ın en güzel evlerindendi. Ancak insanların yaşlandığı gibi evler de yaşlanıyor. Şimdi devlet öyle bir imkân sağlıyor ki 40-50 yıllık kullandığınız evlerinize sıfır daire verecek ortamı sağlıyor. Allah devlete zeval vermesin" dedi.

Toplantının sonunda, hak sahipleri ve yüklenici firma arasında anlaşmaya varıldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Başkan Yalçın, "Allah ömür verirse birkaç yıl içinde sizleri yeni evlerinizde görünce benim de hayalim gerçekleşmiş olur. Biz de dua alırız" diyerek, sürecin en kısa sürede tamamlanacağına dair söz verdi.