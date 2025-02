Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, '6 Şubat'tan beri Hâlâ o gün bugün nöbet tutmaya devam ediyoruz'

Kayseri’de Türk Kızılayı birimlerinin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Kayseri İl Merkezi Binası, Melikgazi ve Kocasinan Şubeleri ile Kızılay Butikleri, Mobil Aşevi, Mobil Fırın, Ok Burcu Gönüllü Merkezi ve Kan Bağış Noktası’nın Toplu Açılış Törenine; Vali Gökmen Çiçek, Kızılay Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı.

Açılışta konuşan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Milletimizin yanında olmayı bir ödev biliyoruz. Dün Çanakkale'de olduğumuz gibi, Balkan Harbi'nde olduğumuz gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğumuz gibi, 7 cephede savaştığımız savaşlarda ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğumuz gibi, bilim cephesinden milletimizin bütün yarasını sarma adına 81 vilayette, kimisine Gülbahar oluyoruz, sıcak çorba oluyoruz. Ama aynı zamanda 6 Şubat, Allah bir daha böyle bir imtihan vermesin. Hala o gün nöbet tutmaya devam ediyoruz. Bir taraftan kışlık yardımlarınızı ve temizlik malzemelerini dağıtıyoruz, bir taraftan gıda yardımlarınızı ve temizlik malzemeleri dağıtıyoruz, bir taraftan da eğitim kurumlarına kazanacak öğrencilerin kütüphanelerinde artış yapıyoruz. Zor zamanlar liderler yetiştirir. Zor zamanlar sanatçı bir insanı yetiştirir. Bir yerde yetimlere sabah kahvaltısı hazırlıyoruz, bir başka yerde öğle yemeği hazırlıyoruz, bir başka yerinde akşam üşümesine çorap oluyoruz. Bundan dolayı da her bir kırmızıya renkli, dünyanın her bir tarafında 85 milyon büyük ailemizden aldığı destekle, dünyanın her tarafına dokunmaya devam ediyoruz. Kadim şehir Kayseri’de olmakta ve gönüllülerin burada kandil yaptığını görmekteyiz. Cennette Kızılay dostu çok güzel işlere imza atıyor. Her bir bağışçımıza teker teker teşekkür ediyorum. hepinize kolaylıklar diliyorum. Bu duygularla buradaki bütün yerleşkelerimiz, yaptığımız bütün güzellikleri siz emanet ediyor. Tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.