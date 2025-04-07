Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları 86 kişinin katılımıyla devam ediyor
Sarıoğlan İlçesi Burunören Mahallesi yakınlarında, Kızılırmak Nehri'ne düşen 17 yaşındaki M.Ö'nün arama çalışmalarına 86 kişi ve 1 köpekle devam ediliyor.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan İlçesi Burunören Mahallesi yakınındaki meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.Ö. Kızılırmak’a girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine ilk olarak 4 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ile beraber daha sonra ikinci ekip olarak 3 kişi ve 1 adet arama kurtarma köpeği olmak üzere toplam 7 personel yönlendirildi. Sarıoğlan itfaiyesinden 3 kişi, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinden dalgıç ekibi olarak ilk ekipte 6, ikinci ekipte 7 kişi olmak üzere toplam 16 kişi, bir adet 112 ambulansı ile beraber 3 kişi, 3 UMKE ekibi bölgeye sevk edildi. İl Jandarma komutanlığından olay yeri inceleme 2 kişi, JAK personeli 10 kişi, Sarıoğlan Jandarmadan İlçe Jandarma Komutanı, bölük komutanı ve 13 Jandarma personeli olmak üzere toplam 27 kişi, Adana İl Jandarma Komutanlığından 5 kişilik su altı arama kurtarma ekibi, gönüllü STK olarak Gökbörü 5 kişi, İHH 5 kişi, ANDA 8 kişi Turkuaz 7 kişi olay bölgesine gönderildi.
Olay mahallînde toplam 61 personel, 25 gönüllü toplam 81 kişi ve 1 arama kurtarma köpeği görev yapıyor.