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Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Sarıoğlan İlçesi Burunören Köyü yakınlarında, Kızılırmak Nehri'ne düşen 17 yaşındaki M.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan İlçesi Burunören Köyü yakınındaki kum ocakları civarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.Ö. Kızılırmak’a girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 86 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. M.Ö.‘nin cansız bedeni düştüğü yerin 500 metrekare çapında bulundu.

Haber Merkezi

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