Kayserispor - Kasımpaşa maçı öncesi 13 bin bilet satıldı
Kayserispor'un pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi 13 Bin bilet satıldı. Batı Üst tribünü biletleri de 38 TL'den satışa çıkartıldı.
Kayserispor, Süper Ligin 31’inci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Müsabakanın oynanacağı ve 31 Bin 856 kişi kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadyumunda Pazar günü oynanacak olan maçın biletleri dün satışa çıktı. Kısa sürede 13 bin bilet satıldı. Kayserispor yönetimi yoğun ilgi nedeniyle bugün Batı Üst tribünin biletini de satışa çıkardı. Batı Üst tribün biletleri 38 TL’den satışa çıktı.