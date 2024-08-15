Kızının sevgilisini öldüren baba, Ankara'da yakalandı

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezdiği sırada, sevgilisi T.A.'nın babası Ş.A. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 17 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda, Ş.A.'nın Adana’da saklandığı tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Ş.A., Kayseri’ye getirilerek Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kasten öldürme suçundan gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Ş.A.’nın yakalanması konusunda yaptığı açıklamada; “Söz konusu şahsın yakalanması amacıyla vermiş oldukları desteklerden dolayı Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve personeline teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verdi.