Sarız yolunda çarpışan araç yan yattı

Pınarbaşı-Sarız yolu üzerinde seyir halindeki iki otomobil, sürücülerden birinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken otomobillerden birinin yoldan çıkarak yan yattığı görüldü.

Trafik akışı polis ekiplerince kontrollü bir şekilde sağlanırken kaza yapan her iki otomobil de çekici yardımıyla götürüldü. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi ve hayatını kaybeden vatandaşın olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.