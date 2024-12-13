KMF Genel Müdürü Salih Yalçın: 'Batı'yla bence bir sanayi savaşı veriyoruz'

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Batı’yla sanayi savaşı içinde olduklarını vurgulayarak, stratejik plan çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. Yalçın, “Yalın yaklaşımının neredeyse doğduğu fabrikası diyebiliriz. Burada bir operatör 300 milimetrenin ötesinde bir yere uzanıyorsa, bu israf olarak görülüyor. Bir yerden bir yere malzeme taşımak için yer çekiminden yararlanma var. Makaralı sistemle herhangi bir pnömatik sistem, motor, enerji tüketmeden sadece yer çekimiyle istenen yere ulaşıyor. O sebeple gerçekten yüzde 350 günlük üretim artışları olabiliyor. 15 Nisan'a kadar proje başına 200 bin TL KOSGEB desteği vardı. KOSGEB başkanlığı yeni bir çalışma için askıya aldı. 15 Nisan'dan önce başvurmuş firmaların bu destekten yararlanma durumları hala geçerli. Şu an da Sanayi Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar ve Verimli Genel Müdürü’yle beraber KOSGEB'in bir çalışması var. İnşallah 2025’in hemen başında bunun devreye gireceğini duyuyoruz. İçeriden aldığımız duyumlarla sıkı bir çalışmanın yürüdüğünü biliyoruz. Biz de tüm Model Fabrika ekibi bu bilinçle, bu gönüllülükle çalışıyoruz. Burada yaptığımız her çalışmayı devlet hizmeti yapıyor gibi hissediyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarımız sanayimizdeki yüzde 10’luk bir iyileşmenin mutluluğunu yaşıyor. Hem bireylere çok ciddi katkısı var, hem kurumlarımıza. Hamdolsun cephede bizim için savaşan, canını kanını feda etmeye hazır askerimiz, sivilimiz var. Biz de Batı’yla bence bir sanayi savaşı veriyoruz. Belirli seviyeyi aşmadığımız zaman, ne muasır medeniyet seviyesine ulaşacağız ne de ilk 10 ekonomi. Biz kurulduğumuzdan beri bir stratejik plan çerçevesinde hareket ediyoruz ve ilk beş yıl için vizyonumuz şu idi: İlk beş yıl içerisinde sürdürülebilirliğini sağlayarak öncü model fabrika olmak. Yani tüm model arasında gerçekten gıptayla izlenen birçok faaliyeti, aksiyonu önce gösterebilen model fabrika olmak. Konuya hiçbir zaman teknik bakmıyoruz. Yalın teknikleri herhangi bir mühendis arkadaşımız bilmiyorsa internetten açıp öğrenebilir. Ama konu çalışana rağmen değil de çalışanla beraber bunu hayata geçirmek. Bizim bu ortamları onlar için yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Akşama kadar aynı işi yapan insan gerçekten bir süre sonra monotonlaşıyor, kendini soyutlayabiliyor. Sağlıklı bir birey, sevecek, sevilecek, yarışacak, kıskanacak, kavga edecek, barışacak, pişman olacak. Bir sürü duyguyu yaşadığımız zaman sağlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.