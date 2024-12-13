Talas'ta bağ evi bahçesinde öldürülen M.D.'nin cinayet zanlısı A.C.: 'Yere doğru ateş ettim'

Olay, 7 Ağustos tarihinde saat 15:00 sıralarında Talas İlçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Bağ evi bahçe duvarı üzerinde cansız bedeni bulunan M.D.’nin cinayet zanlısı olan A.C. daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Ailesi tarafından alınan M.D.’nin cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi. A.C. hakkında öldürme suçundan dava açıldı. Bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık ve maktul M.D.’nin babası müşteki M.D ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık A.C., “Maktulu mahalleden tanırım. Aramızda husumet yoktu. İkimizin de tanıdığı S.T.’nin bana borcu vardı. Bana 14 Bin TL karşılığında bir av tüfeği ve bir tabanca verecekti. Tabancayı verdi tüfeğin başka yerde olduğunu söyledi. Maktul M.D.’yi dükkana bakması için bıraktık, tüfeğin bulunduğunu söylediği yere gittik. Tüfeğin içinde bulunduğu araba yoktu. S.T. bana, ‘Sen benim dükkandan M.D.’yi al O.H.’nin bağ evine geçin’ dedi. Talas’a gidip maktulü alıp bağ evine doğru gidiyorduk, gittiğimiz bağın sahibi O.H. ile yolda denk geldik onu da aldık. Arabayı ben kullanıyordum. Bağ evinde yaklaştığımızda aramızda daha öncesinden husumet bulunan O.H. sırtıma vurdu. Ben de arabadan inip ikisinin de inmesini istedim. Maktul bizi araladı. Hiç beklemediğim bir zaman maktul bana vurdu. Ben de kurtulmak için belimdeki ruhsatsız silahı çıkardım yere doğru 3 el ateş ettim. Maktul M.D. durmuştu ben de arabama binip oradan uzaklaştım. Maktul o ara bana bağırıyordu. Silahı boş bir araziye attım ordan eve geçtim. Maktulün vurulduğunu görmedim” İfadesindeki çelişki üzerine sanık, “İlk ifademi uyuşturucu etkisindeyken verdim, hatırlamadığım şeyler vardı. M.D.’yi ben öldürmedim. Ben giderken bağırıyordu. Ben olay büyümesin diye kaçtım” dedi.



MÜŞTEKİ M.D.: “OLAYIN İÇİNDE ADI GEÇEN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM” M.D.’nin babası müşteki M.D. ise ifadesinde, “M.D. Benim oğlum olur. Sanığı da çocukluğundan beri tanırım. Bizim sanık ile aramızda husumet bulunmamaktadır. Olayın gerçekleştiğine dair görgüm bilgim yok. Kardeşim aradı, A.C.’nin oğlumu öldürmüş olabileceğini söyledi. Öyle öğrendim. Sadece sanıktan değil olayın içinde adı geçen herkesten şikayetçiyim” diye konuştu.

Müşteki avukatı ise sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Daha sonra tanıklar dinlendi.



Tanıklardan S.Ş.: Maktul ve sanığı mahalleden tanırım. Olayı görmedim. İkisi de ağabey – kardeş gibiydiler. Ben bir gün önce S.T.’nin işyerindeydim. A.C.’de akşama kadar bizimleydi. Bir tüfek meselesi varmış ama ben orada değildim” dedi. Tanık A.D. ise, “Benim bağ evim olay yerine yakın. O gün kendi yerimdeydim. Silah sesi duydum. O.H. bana polis ve ambulansa haber vermemi söyledi. Ben ambulansı aradıktan sonra A.C.’nin arabasını uzaklaşırken gördüm. İçi çok net gözükmüyordu ama galiba içindeki A.C. idi” dedi.

Sanıklardan O.H. ise, “Sanık akrabam, maktul arkadaşım olur. Olay günü öğle vakti S.T. aradım, ‘vakit geçirelim’ dedim. Onun iş yerine giderken A.C. ile denk geldik. Araçta bir de maktul M.D. vardı. Yoldayken aramızda hiç bir şey geçmedi. A.C. ‘ayağım yalınayan çorap versen’ dedi. ‘Bağda var ordan vereyim’ dedim. Ben bağa girerken A.C., maktüle ‘tüfeğimi versene’ dedi. O da ‘bende değil, S.T.de’ dedi. Kavga etmeye başladılar. Aralamaya çalıştım. A.C. belinden çıkardığı tabanca ile M.D.’nin ayaklarının dibine doğru ateş etti. İkincide ayağından vurdu. ‘Napıyorsun?’ dedim. Benim de ayağımın dibine doğru ateş etti. Tekrar M.D.’nin ayaklarına doğru sıkıyordu. O da ayaklarını kaçırmaya çalışıyordu. M.D. bir ağacın arkasına saklanmıştı, ‘bunu yanına koymam’ dedi. Maktulün neresinden yaralandığını görmedim. BU arada göğsünde kan vardı. Duvarı aşmaya çalışırken devrildi. Yüzünü yıkadım. A.D.’ye ambulansa haber vermesini söyledim” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.