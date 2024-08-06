Kocasinan Belediye Meclisinde gergin anlar
Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Öte yandan söz hakkı isteyerek meclis kürsüsünde konuşan İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alpaslan ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar arasında gergin anlar yaşandı.
Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbarakdar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.
Toplantı, başkan Çolakbayrakdar’ın Ağustos ayı meclisinde alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.
MECLİSTE GERGİN ANLAR
Öte yandan söz hakkı isteyerek meclis kürsüsünde konuşan İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alpaslan ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar arasında gergin anlar yaşandı.