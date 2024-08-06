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Sönmeyen yangın ancak TOMA'larla kontrol altına alınabildi

Kayseri'de çıkan ve gün boyu devam eden Eğribucak'taki ot yangını Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve TOMA araçlarının müdahalesi ile ancak kontrol altına alındı.

Sönmeyen yangın ancak TOMA'larla kontrol altına alınabildi

Kayseri Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı ve civarında başlayan ot yangını, İtfaiye Müdürlüğü personeli, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve TOMA araçlarının müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

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