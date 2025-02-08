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Kocasinan Belediyesi'nde İstişare Toplantısı: Hulusi Akar Başkanlık etti

Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kocasinan Belediyesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın yanı sıra merkez ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kocasinan Belediyesi'nde İstişare Toplantısı: Hulusi Akar Başkanlık etti

Şehrin Önemli Konuları Masaya Yatırıldı

İstişare toplantısında, Kayseri'nin önemli konuları ele alındı. Şehrin kalkınması, projelerin ilerlemesi ve vatandaşların ihtiyaçları gibi çeşitli konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Hulusi Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin gelişmesi için atılacak adımların ortak akılla belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük sunum yaptı. Kayseri'ye yapımı devam eden  ve yapımı planlanan projeler değerlendirildi.

Bu toplantı, Kayseri'nin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirildi ve katılımcılar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Haber Merkezi

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