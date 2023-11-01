Kocasinan'da 128 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce bir ayda yapılan çalışmalarda 128 faili meçhul olay aydınlatılırken 99 faili firar şahıs yakalandı.

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  • 01.11.2023 16:43
  • Güncelleme: 02.11.2023 12:20
Kocasinan'da 128 faili meçhul olay aydınlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce bir ayda yapılan çalışmalarda; 128 faili meçhul olay aydınlatılırken 99 faili firar şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 62 bin 640 şahıs ve 26 bin 693 araç kaydı soruldu. 12 yakalama hacizli oto, 5 çalıntı oto, 6 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet yakalandı. Çalışmalar çerçevesinde 128 faili meçhul olay aydınlatılırken 99 faili firar şahıs da yakalandı. Çalışmalarda ayrıca 153 aranan şahıs yakalandı, 82 bakaya işlemi yapıldı, 14 kayıp şahıs bulunarak ailesine teslim edildi.

14 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapılırken; 5 ruhsatsız tabanca,12 kurusıkı tabanca, toplam 293 fişek, 19 bıçak ele geçirildi.

İHA

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