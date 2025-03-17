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  • Kocasinan'da Ramazan Bereketi: 40 Akülü Engelli Aracı Sahiplerine Teslim Edildi

Kocasinan'da Ramazan Bereketi: 40 Akülü Engelli Aracı Sahiplerine Teslim Edildi

Kocasinan Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 40 akülü engelli aracını düzenlenen iftar programının ardından ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Kocasinan'da Ramazan Bereketi: 40 Akülü Engelli Aracı Sahiplerine Teslim Edildi

Yurt dışından getirilen araçlar, Mimarsinan Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar sonrası engelli bireylere ulaştırıldı.

Hayırseverlerin Katkısıyla Gerçekleşti

Programda, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bu anlamlı proje için hayırseverlere teşekkür edildi. Araçların temin edilmesinde emeği geçenlerin katkılarıyla, engelli bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız hareket edebilmeleri hedefleniyor.

Dualar ve Teslimat

İftar programının ardından yapılan dualarla birlikte araçlar sahiplerine teslim edildi. Programa milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katılarak bu anlamlı etkinliğe destek verdi.

Haber Merkezi

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