Milletvekili Çopuroğlu, 'İftara 5 kala' vatandaşlara iftariyelik dağıttı
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu 'İftara 5 kala' programı kapsamında AK Parti Gençlik Kolları teşkilatı ile birlikte iftara yetişemeyen sürücüler ve vatandaşlara iftariyelik dağıttı.
AK Parti İl Gençlik Kolları ‘Her anında hep yanında’ sloganıyla her gün iftara 5 dakika kala evine yetişemeyenlere iftariyelik dağıtımı yapıyor. Bugün de AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen programda sürücü ve vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Vatandaşlar ise bu etkinlik için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.