Milletvekili Çopuroğlu, 'İftara 5 kala' vatandaşlara iftariyelik dağıttı

AK Parti İl Gençlik Kolları ‘Her anında hep yanında’ sloganıyla her gün iftara 5 dakika kala evine yetişemeyenlere iftariyelik dağıtımı yapıyor. Bugün de AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen programda sürücü ve vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Vatandaşlar ise bu etkinlik için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.