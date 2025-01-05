Kocasinan'da yeşil devrim: Bahara hazırlık hız kesmiyor

2025 yılında yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Amacımız, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir” dedi.

Ar-Ge Faaliyetleriyle Yeşil Alan Artışı

Başkan Çolakbayrakdar, fidanlıkların adeta bir Ar-Ge merkezi gibi çalıştığını belirterek, her geçen gün yapılan çalışmalarla ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmayı hedeflediklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, Oruçreis ve Gömeç Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini söyledi.

Bahara Hazırlıklar Tam Gaz

“Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müzün serasındayız. Fidanlığımızda yeni sezon için hazırlıklar yapıyoruz. Bahar mevsimiyle birlikte yeni yapacağımız park ve yeşil alanlar ile mevcut yerlere ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizi yemyeşil bir bahara uyandırmak için yoğun gayret ediyoruz,” diyen Başkan Çolakbayrakdar, ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Yeni Parklar Yolda

Başkan Çolakbayrakdar, şehrin içerisinde oluşturulacak orman alanları ve yeni parklarla Kayseri’ye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti. Özellikle yüz bin metrekare alan üzerine kurulacak büyük yeni parkların hazırlıklarının sürdüğünü belirten Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek içindir” dedi.

Yeşil Kayseri İçin Devam Eden Çalışmalar

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Kocasinan Belediyesi, yeşil alan projeleriyle Kayseri’yi daha yaşanabilir ve estetik bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.