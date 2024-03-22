Kocasinan'dan Küçük Dostlara Yaşam Merkezi 'Sen'Patı Park'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ‘Çevre Belediyeciliği’ konu başlığıyla açıkladığı ve Kayseri’de yine bir ilk olan ‘Sen’Patı Park’ Projesi hayata geçiyor. Projelere hız kesmeden farklı çalışmaları hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsan odaklı’ projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumlulukların olduğuna dikkat çekerek, “Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Çevre Belediyeciliği’ konu başlığıyla hayata geçecek olan projelerle Kayseri’yi daha da güzelleştireceklerini ve şehrin kültürüne uygun yeni yaşam alanlarıyla Türkiye’ye örnek olacaklarını söyledi. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen birçok örnek uygulama ve projelerin Türkiye’ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hem Kayseri hem de Türkiye’de belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Kocasinan’da her canlı değerli ve ayrıcalıklıdır”

Tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmetlerimiz, şefkat göstermek adına örnek çalışmalardır. Özellikle ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Projelere hız kesmeden devam ediyoruz ve geçen yıl kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yer aldığı ‘Kedi Kasabası’ projesini hayata geçirdik. Kayseri’de ilk ve tek olan bu uygulama hemşehrilerimizin yoğun ilgisi oldu ve yeni Kedi Kasabası projelerine başka bölgelerimizde de hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra 22 bin metrekare alan üzerinde kuracağımız ve sokak hayvanlarına hizmet verecek olan Sen’Patı Park projesini şehrimize kazandıracağız. Büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı yaşam merkezini hayata geçireceğiz. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de ilk ve tek örneği olan farklı ve yeni projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.