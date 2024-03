Eşini kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Olay, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İki çocukları bulunan M. ve A.U. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Daha sonra iddiaya göre A.U. uyumaya gitti. M.U. bir süre sonra uyuyan eşi A.U.'yu göğsünden bıçakladı. Bağırışları duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.U.‘nun öldüğü belirledi. Ağabeyinin evinde gözaltına alınan M.U. ise tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, M.U. hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde M.U.'nun yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık M.U. ile ölen Ahmet Uluyol'un şikayetçi babası O.U., kız kardeşleri S.U. ve A.U. ile taraf avukatları hazır bulundu.

M.U.: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI

Önceki verdiği ifadelerini tekrar ettiğini ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten M.U."Olaydan önce eşim beni sürekli darp ediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Ondan ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. A.U. bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darp etti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Niyetim çocuklarımı da alıp, evden kaçmaktı. Uyurken yanında bıçak vardı alıp göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Ben kendimi korumak istiyordum. Pişmanım. O günün öncesinde evden kaçmaya çalışmıştım. Başaramadım. Tren raylarının oraya götürüp, 'Benden ayrılamazsın seni öldürürüm' dedi” ifadesini verdi.

Ölen A.U.’nun ablası S.U. ise "Kardeşim çok düzgün bir insandı. İslami bir yaşayışı vardı. Bunu hak etmedi. Ben bu olayın arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz her zaman M.U.‘nun yanındaydık. Kardeşimin çalışmadığını söylüyor, bizzat benim yanımda çalışırdı biz de destek verirdik. Şikâyetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

A.U.’nin diğer ablası ve müşteki A.S. ise, “Sanık yalan söylüyor. İlk hamileliğini kardeşim sonlandırmadı. Son 4 ayda bir şey çeviriyordu. Her şeyinde yalan var telefon kayıtlarının inlemesini istiyorum. Ben şiddete şahit olmadım, şikâyetçiyim” dedi. Tanık olarak dinlenen A.U. ve M.U.’nun komşularından ikisi ise, “M.U.'nun olaydan 2-3 saat önce çığlıklarını bütün bina duymuştu ama korkudan kimse şahitlik yapamadı. Çocuklarına beslenme koyamadığı için utancından okula göndermediği olurdu. Durumları yoktu, M.U. binanın temizliğini yapar, maaşı da A.U. alırdı" ifadelerini kullandı.

A.U'nun babası O.U., "Yemin ederim ki böyle bir şey yapmadım. Benim bunu yapacak iradem de gücüm kuvvetim de yok" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile M.U.‘nun tutukluluk halinin devamına karar verip eksiklikler için duruşmayı erteledi.