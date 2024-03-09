Kocasinan'dan yeni rekor

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla dört bir yanı temizlenen Kocasinan Belediyesi; daha ferah, daha temiz bir görünüme kavuşmuş durumda. Ekipler, cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra boş arazilerin de temizliğini yapmaya aralıksız devam ediyor. Geçen yılın verilerine göre, Temiz çevre temiz Kocasinan anlayışı ile yapılan çalışmalar sonrası kendi bünyesi içinde bir hizmet rekoru daha kırıldığı ortaya çıktı.

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi, ilçenin her köşesini temizleyerek ilçe sakinlerine; daha huzurlu, daha ferah ve hijyenik ortam sunmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geçen yılın verilerine baktığımızda sadece Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araçlarının vatandaşa hizmet ederken yaptığı kilometrenin dünyayı 3 kez turlamaya denk geldiğini öğrenince kendi bünyemiz için de yeni bir rekor daha kırdığımızı fark ettik. Hizmette yarışan bir Belediyeyiz. Allah’a çok şükür, tüm Türkiye’de il ve ilçe belediyelerine örnek oluyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 60 temizlik personeli ve 12 modern temizlik aracından oluşan ekibiyle Kocasinan pırıl pırıl olmaya da devam ediyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor. Yaz aylarında çöplerin çevreye zehirli gaz ve koku yaymaması için çöp konteynırlarını da özel yıkama aracı ile temizleyen ekipler, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirler de alıyor. 2023 yılı genel verilerine bakıldığında sadece Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün hizmet kapsamında dünyayı 3 kez turlayacak kadar kilometre yapması, Kocasinan Belediyesi’nin yeni bir rekor daha kırdığını ortaya çıkarmış oldu. Dünyanın çevresi yaklaşık 40.075.01 km iken, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları geçen yıl verilerine göre toplam 122.060.86 kilometre yaparak hizmet rekorunu da tescillemiş oldu.