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Kocasinan Meclisi Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Kocasinan Meclisi Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında Gevhernesibe, Erkilet Generalemir, Mithatpaşa, Fevzioğlu, Yakut, Yunusemre, Talatpaşa, Uğurevler, Sancaktepe, Boztepe ve Erciyesevler Mahallesi’ndeki imar plan maddeleri görüşüldü.

Toplantının gündem maddesinde yer alan mülkiyeti belediyeye ait Sümer Yeni Mahalle, 3.Cad. Sigortacılar Sitesinde bulunan 8 ve 9 nolu işyerlerinin Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit aileleri Vakfına tahsis edilmesi, tahsis süresi ve protokol imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç’ın Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

Kocasinan Meclisi Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi
Kocasinan Meclisi Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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