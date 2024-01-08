Kocasinan Şimşekspor: 1 - Başakpınarspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 12. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Başakpınarspor karşı karşıya geldi. 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan 1-0'lık sonuçla Kocasinan Şimşekspor oldu.

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  • 08.01.2024 15:57
  • Güncelleme: 08.01.2024 15:57
Kocasinan Şimşekspor: 1 - Başakpınarspor: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 12. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Başakpınarspor karşı karşıya geldi. 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan 1-0’lık sonuçla Kocasinan Şimşekspor oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Selahattin AK

Kocasinan Şimşekspor: M. Enes Yıldız, Talha Özyürek, Murat Uyanık, Mertcan Babayiğit, İzzet Karagül (Abdullah Enes Ozan dk.40), Halil Yönlü, Fatih Atik, Mehmet Tek (Onur Bağçı dk.85), Cengiz Eşme, Ozan Efe (Seyfettin Yesugey dk.67), Naimcan Göksoy

Başakpınarspor: Onur Karaarslan, Burak İndap, Erhan Vurdem, İsmail Sabri, Turgut Kıvrak, Ali Buğra Gökşen, Buğra Kara, Mevlüt Metin, Cihan Oğuzman, Muhammed Fatih, Okan Uçar (Harun Çetin dk.46)

Gol: Mehmet Tek (dk.60) (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kart: Naimcan Göksoy (dk.90+3) (Kocasinan Şimşekspor)

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İHA

Kayseri Gündem
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