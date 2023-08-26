Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş, “Su geldikten sonra bu bölgenin kaderi değişti”

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yemliha Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde düzenlenen Yamula Patlıcanı Tanıtım Günü'nde konuşan Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abbdulkadir Güneş, üretime her daim destek verdiklerini ifade ederek, “Burası bana bağlı bir bölge. Bu bölgede 100 bin dekar arazi tünelden çıkan suyla sulanıyor. Su demek can demek. Su geldikten sonra bu bölgenin kaderi değişti. Patlıcan denildiğinde Yamula akla gelir. Biz de zaten bu kapalı sulama sistemi yapım aşamasında çok büyük gayretler sarf ettik. Hala bu bölgede arazi yollarını yaptırıyoruz. Yeter ki çiftçi üretsin ve para kazansın. Yemliha Mahallesi’nde çok bayan çiftçilerimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz onlara hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü buranın bir değeri var. Patlıcan sadece burada yetişiyor. Başka yerlerde de oluyor ama onlar sahte. Gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu herkes son dönemde gördü. Gıda üretimi savunma sanayi kadar önemli. Gıda olmazsa hiçbir şey olmaz. Çiftçi üretemezse insanlar aç kalır. Bu yüzden üretmek lazım. Bu bölgede patlıcanın yanı sıra ayçiçeği de mevcut. İnşallah onların hasadına da başlıyoruz. Ben bu tür organizasyonların daha çok yapılmasını, buradaki sulu tarımla uğraşan insanlara devletimizin ayrıca özellik tanımasını istiyorum. Kadın çiftçilerin Bağ-kur primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyorum. Bu bölgenin kadın çiftçilerini tebrik ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık. Onlar olmasa bu patlıcan olmaz” şeklinde konuştu.