Başkan Alan, “Yemliha belediyelikti, şimdi de ilçelik bekliyor”

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yemliha Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde düzenlenen Yamula Patlıcanı Tanıtım Günü'nde konuşan Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Yemliha’ya verdiği emeklerden bahsederek, “Güveç yapılırken yamula patlıcanı olmazsa güvecin tadı olmaz. Yıllardır buraya katılıyorum. Buralara baya emeğim oldu. Üretici patlıcanı üretiyor ama değerlendirilemiyor. Bu sene belli bir fiyat buldu ama bunun değerlendirilmesi lazım. Özellikle diğer illerde tohumunu alıp götürdüler. Bazı yerlerde görüyoruz. Yamula patlıcanı diyorlar ama değil. Ben çiftçilerimi tebrik ediyorum. Benim mesleğim Kefalet kooperatifi ama Yemliha’da çok fazla kredi verdiğimiz esnaflarımız var. Burada yaptığım İl Meclis üyeliğinde çok dostlarımıza hizmet ettik. Yemliha belediyelikti, şimdi de ilçelik bekliyor. Ama hayırlısı olsun. Takdir yetkililerin. Ben üreticilerimizi ve bugün bu etkinliği düzenleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ve ekibini kutluyorum. Hastalıktan ve depremden çıktık. İnsanların bu tür etkinliklere ihtiyacı var” şeklinde konuştu.