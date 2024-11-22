Kocatepe Mahallesi'ne 12 sınıflı yeni bir okul yapılacak

Türkiye’de 5 yılda en çok okul yapan belediye olarak yeni okullar yapmaya devam eden Melikgazi Belediyesi; Kocatepe Mahallesi’nde Sevim-Selahattin Metin İlkokulu’nu yaparak bölgedeki bir ihtiyacı daha gidermiş olacak.

İlçenin gençleri ve geleceği için yorulmadan çalıştıklarını, bu kapsamda ilçeye 5 yılda 22 okul kazandırdıklarını vurgulayarak Kayseri’ye yakışır modern okullar yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bizim hizmet sıralamamızda eğitim ve gençler ilk sırada geliyor. Biz de bununla ilgili ilçemizde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın daha modern ve nezih şartlarda eğitim görmeleri için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olur diye düşünüyorum. O yüzden eğitim yatırımları bizim çok önemli. İlçemizde ’önce eğitim’ anlayışıyla birçok eğitim yatırımına imza attık. İlçemizde hayırseverlerimizin de desteği ile ciddi anlamda okul kazandırdık. Yine bu kapsamda yakında gerçekleştireceğimiz ihaleden sonra Kocatepe Mahallemize yeni bir okul yapacağız. İlkokul içerisinde 12 adet sınıf, kantin/yemekhane, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, idari odalar, zümre odaları, laboratuvar ve servis mekânları yer alıyor. İnşallah yeni yapılan okulumuzla mahalledeki okul ihtiyacını da karşılamış olacağız. Okulumuzun şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.