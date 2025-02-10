Kökü kazınamıyor: Narkotikten 34 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan 1 haftalık operasyonlarda 34 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kökü kazınamıyor: Narkotikten 34 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; toplamda, 3 kilo 139,48 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 41 operasyon kapsamında 62 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Öte yandan 34 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kökü kazınamıyor: Narkotikten 34 kişi tutuklandı
Kökü kazınamıyor: Narkotikten 34 kişi tutuklandı
1 haftada 240 aranan şahıs yakalandı
1 haftada 240 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi
Nihat Hatioplu: 'Kayseri'de tam anlamıyla manevi bir atmosfer var'
Nihat Hatioplu: “Kayseri’de tam anlamıyla manevi bir atmosfer var”
Turgay Aldemir, Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeleri anlattı
Turgay Aldemir, Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeleri anlattı
İlim Hikmet Vakfı 7. Kardeşlik Kampı Kozaklı'da gerçekleştirildi
İlim Hikmet Vakfı 7. Kardeşlik Kampı Kozaklı'da gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!