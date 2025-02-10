Kökü kazınamıyor: Narkotikten 34 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan 1 haftalık operasyonlarda 34 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; toplamda, 3 kilo 139,48 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 41 operasyon kapsamında 62 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Öte yandan 34 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.