İldem’de meydana gelen silahlı kavga olayında 5 kişi yakalandı

Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 839 adet fişek ve 98 kovan ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Melikgazi ilçesi İldem Mahallesinde meydana gelen ‘Silahla Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Darp’ olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; B.C., (55) S.C., (36) K.C., (39) T.C. (19) ve S.C. (53) yakalandı. S.C.’nin 1 adet suç kaydı mevcut ve ihraç polis memuru olduğu öğrenildi. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 839 adet fişek ve 98 kovan ele geçirildi.

Olayda tabancayı kullanan B.C ve S.C. ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.