Erciyes 38 FK, 9 maç sonra kazandı

Kayseri'yi 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK, Niğde Belediyesi'ni yenerek 9 maç sonra galip geldi.

Erciyes 38 FK, 9 maç sonra kazandı

Lige sezonun başlamasına kısa süre kala katılacağı belli olan ve ilk haftalarla aldığı sonuçlarla Play – Off potasına kadar yükselen mavi – siyah – beyazlılar daha sonra oynadığı 9 maçtan 2’sinden beraberlikle 7’sinden mağlubiyetle ayrıldı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Erciyes 38 FK, dün evinde Niğde Belediyesi’ni konuk etti. Ayhan’ın golü ile öne geçen Erciyes 38 FK, Taner ve uzatma dakikalarında da Tayyib’in golü ile maçı 3-1’lik sonuçla kazandı. 9 maç sonra galip gelen Kayseri ekibi İzmir Çoruhlu deplasmanına gidecek.
 

Haber Merkezi

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