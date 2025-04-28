KOM operasyonunda 42 litre sahte alkol ele geçirildi
Kayseri'de KOM ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 920 paket kaçak sigara, 42 litre sahte alkol ele geçirilirken aranan şahıslar kapsamında 20 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 920 paket kaçak sigara, 42 litre sahte alkol, 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca fişeği, 26 adet silah parçası, 48 adet emtia ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında ise 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken aranan şahıslar kapsamında 20 şahıs yakalandı.