Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de komşular arasında çıkan kaga nedeniyle hakkında dava açılan G.A.'nın yargılanmasına devam edildi.
Melikgazi İlçesi Esenyurt mahallesinde iddiaya göre komşular arasında televizyon anteni nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından G.A. isimli kadın komşuları G.A.’dan şikayetçi oldu. Tutuksuz sanık G.A. hakkında ‘yağma’ , ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı. Sanık suçlamayı reddederken müşteki cep telefonunun zarar gördüğünü belirterek zararının karşılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti 2 tanığı dinledikten sonra dosyayı arabulucuya göndererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.