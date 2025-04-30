  • Haberler
  • Asayiş
  • Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi

Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de komşular arasında çıkan kaga nedeniyle hakkında dava açılan G.A.'nın yargılanmasına devam edildi.

Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi

Melikgazi İlçesi Esenyurt mahallesinde iddiaya göre komşular arasında televizyon anteni nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından G.A. isimli kadın komşuları G.A.’dan şikayetçi oldu. Tutuksuz sanık G.A. hakkında ‘yağma’ , ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı.  Sanık suçlamayı reddederken müşteki cep telefonunun zarar gördüğünü belirterek zararının karşılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti 2 tanığı dinledikten sonra dosyayı arabulucuya göndererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Tarımsal Üretimi Güçlendiren Adımlar Atılıyor
Kayseri'de Tarımsal Üretimi Güçlendiren Adımlar Atılıyor
Kayseri Kızılay Şubesi'nde Gassallık Kursuna Yoğun İlgi
Kayseri Kızılay Şubesi'nde Gassallık Kursuna Yoğun İlgi
Hacılar'ın Yatırım Projeleri Masaya Yatırıldı
Hacılar'ın Yatırım Projeleri Masaya Yatırıldı
Müsiad Şube Başkanı Akmermer: 'Kayseri'ye Nitelikli Göç ve Nüfus Artışıyla Beka Sorunumuzu Çözebiliriz'
Müsiad Şube Başkanı Akmermer: 'Kayseri’ye Nitelikli Göç ve Nüfus Artışıyla Beka Sorunumuzu Çözebiliriz'
Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi
Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi
Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyedeki Her Çalışanın Sendikası, 'Ahmet Çolakbayrakdar'dır'
Başkan Çolakbayrakdar: “Belediyedeki Her Çalışanın Sendikası, ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!