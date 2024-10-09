Komşusunu keserle öldüren adama müebbet hapis cezası

Komşusunun karısını keserle öldüren İ.K. yeniden yargılandı: 10.5 yıl 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis' cezası aldı

KAYSERİ(1HA)-

Olay, 13 Kasım 2023 saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. S.A.S. isimli şahıs hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi H.S.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.S.’nin kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken H.S.’nin komşusu İ.K. (45) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu

sanığa ‘Kadına Karşı Kasten Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Silahlı Yağma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

'DOSYA YENİDEN GÖRÜLDÜ'

İstinaf mahkemesi, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespitinin yapılması için dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

'SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI'

Bugünkü duruşma öncesi İ.K.’nın akıl sağlığı yerinde çıktı.

Bugün görülen duruşmaya maktul H.G.’nin çocuğu ve sanık avukatı katıldı. Sanık İ.K. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

TUTUKLU SANIK: " KEŞKE OLMASAYDI "

Tutuklu sanık İ.K., “Hastaneden çıktım. Hiç bir şey sormadılar. Bakıp gönderdiler. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. Ben öldürmek istesem evden silah alırım bıçak alırım. Benim yüzüme tükürüp hakaret edince defalarca uyardım. Benim zaten psikolojim bozuk. Yapma olayını kabul etmiyorum. Bileziği alsam hepsini alırdım. Birini alıp 4’ünü bırakmazdım. Evimi jandarma didik didik aradı bulunmadı. Çıktıysa suçumu kabul ederdim. Cinayeti kabul ediyorum keşke olmasaydı. Pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi.

Maktülün oğlu ise, “Diyeceğim bir şey yoktur. Ceza almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

SANIK YİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 10.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti sanık İ.K.’ye 'Kadına Karşı Kasten Öldürme, Bir Suçu Gizlemek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Silahlı Yağma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.