Koramaz Vadisi'ne iki uzmandan ziyaret

Kayseri'nin tarihi açıdan önem arz eden yerlerinden olan Koramaz Vadisi'ne Nis Fransa'dan ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan iki uzman incelemelere geldi.

Koramaz Vadisi'ne iki uzmandan ziyaret

Kayseri’nin tarihi hazinesi olan Koramaz Vadisi’ne dünyadan uzman isimlerin ziyareti sürüyor. Son olarak ise Nis Fransa’dan Prof Dr Eric Gilli ve yeraltı yapıları uzmanı Obruk Mağara Araştırma Grubu’ndan Ali Yamaç Koramaz Vadisi’nde bulunan Ağırnas’ın Jeolojil yapı ve oluşumunu incelemek üzere ziyaret ettiler.

Haber Merkezi

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