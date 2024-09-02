  • Haberler
  • Sivas
  • Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Pınarbaşı-Şarkışla karayolu Oluktaş köyü yakınlardan meydana geldi. C.A. (39) idaresindeki 54 AGF 747 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ile A.A. (4), A.A.A. (6) ve F.A. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden avukat defnedildi
Başkan Gülsoy: 'Ekonomimizin daha da büyümesi için ihracatta vites yükseltmek gerekiyor'
Başkan Gülsoy: 'Ekonomimizin daha da büyümesi için ihracatta vites yükseltmek gerekiyor'
Sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Organize'de fabrika yangını
Organize'de fabrika yangını
Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi' Büyükşehir Sanat Galerisi'nde
Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi' Büyükşehir Sanat Galerisi'nde
Başkan Odakır: 'Küçük esnaf bir şehrin bel kemiğidir'
Başkan Odakır: 'Küçük esnaf bir şehrin bel kemiğidir'