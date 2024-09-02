Yozgat'ta yıldırım düşen evde yangın çıktı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tek katlı betonarme eve kimsenin bulunmadığı sırada yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu yangın çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta yıldırım düşen evde yangın çıktı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde tek katlı betonarme eve kimsenin bulunmadığı sırada yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu yangın çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhöyük köyü Çal mevkiinde Ömer Akdemir’e ait tek katlı betonarme eve kimsenin bulunmadığı sırada dün gece yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Çekerek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
Kayseri Gündem

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