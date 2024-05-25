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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak yan yola uçtu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yola uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak yan yola uçtu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yola uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HSH 667 plakalı otomobil önce elektrik direğine çarpıp devirdi daha sonra da yan yola uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak yan yola uçtu
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak yan yola uçtu
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak yan yola uçtu
İHA
Kayseri Gündem

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