5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Gülük Mahallesi Altay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana gelen olayda; H.Ç. (30) dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan H.Ç. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İHA
Kayseri Gündem

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