Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Topaklı Mahallesi Kırşehir-Kayseri Karayolunda meydana gelen trafik kazasında; Y.C. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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