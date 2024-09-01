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Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçü çatıda asılı kaldı 

Ali Dağı'nda yamaç paraşütü yapan paraşütçü kontrolünü kaybederek Talas'ta bulunan bir evin çatısına düştü. Çatıda asılı kalan paraşütçü ekiplerin çabası neticesinde kurtarıldı. 

Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçü çatıda asılı kaldı 

Kayseri’nin Talas İlçesinde bulunan Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapan bir kişi kontrolünü kaybederek 2 katlı bir evin çatısına düştü. Çatıda asılı kalan paraşütçüyü gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası doğrultusunda paraşütçü kurtarıldı.

Haber Merkezi

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