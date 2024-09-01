Kayseri hafta içi yağışlı geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hafta içi; gökgürültülü sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu geçecek. Merkezde Pazartesi ve perşembe günleri yağış beklenirken ilçelerde ise pazartesi ve perşembe günü; diğer günlerde ise aralıklı yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre ise 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;

Merkez; En düşük 13, En yüksek 30 derece

Akkışla: En düşük 11, en yüksek 28 derece

Bünyan: En düşük 11, en yüksek 28 derece

Develi: En düşük 14, en yüksek 29 derece

Felahiye: En düşük 13, en yüksek 29 derece

Hacılar: En düşük 17, en yüksek 30 derece

İncesu: En düşük 14, en yüksek 28 derece

Özvatan: En düşük 11, en yüksek 27 derece

Pınarbaşı: En düşük 10, en yüksek 27 derece

Sarıoğlan: En düşük 13, en yüksek 29 derece

Sarız: En düşük 9, en yüksek 28 derece

Tomarza: En düşük 9, en yüksek 28 derece

Yahyalı: En düşük 10, en yüksek 29 derece

Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 31 derece.