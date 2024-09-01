Kayseri hafta içi yağışlı geçecek
Kayseri'de hafta içi gökgürültülü sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı 30, en düşük hava sıcaklığı ise 13 derece olarak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hafta içi; gökgürültülü sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu geçecek. Merkezde Pazartesi ve perşembe günleri yağış beklenirken ilçelerde ise pazartesi ve perşembe günü; diğer günlerde ise aralıklı yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre ise 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;
Merkez; En düşük 13, En yüksek 30 derece
Akkışla: En düşük 11, en yüksek 28 derece
Bünyan: En düşük 11, en yüksek 28 derece
Develi: En düşük 14, en yüksek 29 derece
Felahiye: En düşük 13, en yüksek 29 derece
Hacılar: En düşük 17, en yüksek 30 derece
İncesu: En düşük 14, en yüksek 28 derece
Özvatan: En düşük 11, en yüksek 27 derece
Pınarbaşı: En düşük 10, en yüksek 27 derece
Sarıoğlan: En düşük 13, en yüksek 29 derece
Sarız: En düşük 9, en yüksek 28 derece
Tomarza: En düşük 9, en yüksek 28 derece
Yahyalı: En düşük 10, en yüksek 29 derece
Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 31 derece.