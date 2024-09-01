Konyaspor - Kayserispor: 0-0

Süper Ligin 4'üncü haftasında oynanan Konyaspor - Kayserispor maçı 0-0 sona erdi. Kayserispor sezonun ilk puanını aldı.

Konyaspor - Kayserispor: 0-0

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada sadece bir maç yapan Kayserispor, bugün ikinci maçında Konyaspor’a konuk oldu. Müsabakada iki takımda skoru değiştiremedi. Maç 0-0 sona erdi. 
Maçın 11’inci dakikasında Kayserisporlu Mane’nin ortasında topla buluşan Nazon’un şutunu kaleci uzaklaştırdı.
Maçın 28’inci dakikasında sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Boranijasevic’in ortasında topa yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Maçın 31’inci dakikasında Kayseri takımının sağ tarafından kullandığı korner atışında topu önünde bulan Arif’in şutu az farkla dışarı çıktı.
Maçın 56’ncı dakikasında Mehdi Bourabia rakiplerini geçerek yaptığı ortada Nazon’un şutunu engelleyen Konyaspor savunması topu kornere attı.
Maçın 89’uncu dakikasında Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı kornerde topa yükselen Adil’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. 

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan (Dk.65 Melih İbrahimoğlu) Jevtovic (Dk.85 Tunahan), Yusuf (Dk. 77 Prip), Pedrinho (Dk.77 Ndao), Aleksic (Dk.65 Boateng), Umut

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Janvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal Kayra (Dk.80 Ali Karimi), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk.85 Ramazan ), Nazon (Dk.68 Mehmet Eray)

GOL: Yok

SARI KARTLAR: Boateng (Konyaspor), Cardoso (Kayserispor)

Haber Merkezi

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