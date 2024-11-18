Köpeğe çarpan minibüs yan yattı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde minibüsün köpeğe çarparak yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpan minibüs yan yattı: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde minibüsün köpeğe çarparak yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaffar Okkan Bulvarı’nda meydana gelen kazada 38 AEE 312 plakalı Volkswagen marka minibüs köpeğe çarptıktan sonra yan yattı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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