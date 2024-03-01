Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tarlaya devrildi: 5 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tarlaya devrildi: 5 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Kangal ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yeşilkale köyü mevkiinde meydana geldi. T.D., 42 SR 642 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü T.D.’nin ile araçta bulunan Ü.U.D. (29), Z.D. (50), V.D. (56) ve G.D. (22) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan G.D ve Z.D, Sivas’tan havalanan ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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