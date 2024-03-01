Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı.

Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bağlı köpeğin yanına giden 7 yaşındaki Yakup A.’ya köpek saldırdı. Talihsiz çocuk köpeğin başından ısırması sonucu ağır yaralanırken, ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yakup A., tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan köpek de belediye ekipleri tarafından götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı
Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı
Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı
Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı
Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı
Köpek vahşeti 7 yaşındaki çocuğu hedef aldı
İHA
Kayseri Gündem

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