Milletvekili Ataş: 'TOKİ projesi hak sahiplerine 4 yıl önce verilen sözler tutulmalı'

4 yıl önce verilen sözler tutulmalı, vatandaşlarımıza da konutları bir an önce verilmelidir” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2019 yılında başlatmış olduğu ‘100 Bin Alt Gelir Sosyal Konut’ Projesi kapsamında TBMM’de açıklamalarda bulundu.

4 yıl önce başlatılmış olan proje kapsamında hak sahibi olan vatandaşlara konutlarının teslim edilmediğini ifade eden Milletvekili Ataş, “Vatandaşlarımıza konutların teslim edilmemesinin yanı sıra başvuru şartlarında belirtilen yüzde 1 KDV oranı yüzde 10’a çıkarıldı, sabit ödeme sözü tutulmadı ve 6 aylık dilimlerle memur maaşı endeksli fiyat zammı yapıldı. Dar gelirli vatandaşlarımız zaten bu rakamları ödeyememekte, 4 yıl önce verilen sözlerin tutulmasını, yüzde 10 olan KDV oranı yeniden yüzde 1’e düşürülmeli ve konutlar da hak sahiplerine bir an önce teslim edilmelidir” şeklinde konuştu.