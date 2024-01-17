Koray Kök'ün ilk şiir kitabı çıktı

Kayserili şair Koray Kök'ün zaman içinde yazmış olduğu şiirlerden bir bölümü 'Epeydir Yoksun' adıyla kitaplaştırıldı.

Umut ve umutsuzluk arasında bir arayışın, özgün ve sürükleyici coşkunlukla satırlara dönüştürüldüğü 'Epeydir Yoksun' şiir kitabında her ne kadar farklı konulardan bahsedilse de birbiriyle insicamlı bir akış söz konusu.

Aynı zamanda her bir şiir için öngörülen bir Türk Musıkîsi makamı ve bu makamın ifade ettiği anlam dünyasında, notasız ama notalar arasında bir serüveni bulabileceksiniz.

Kapağı ve iç tasarımıyla, özgün bir sayfa düzenlemesine sahip olan 'Epeydir Yoksun' şiir kitabı şiirseverler arasında çok konuşulacağa benziyor.