Kredi kartı aidatları tüketicileri mağdur ediyor: Bankaların kâr hırsına 'Dur' diyelim!

Şahin, ülke genelinde yaklaşık 100 milyon kredi kartı bulunduğunu ve bu kartlar için her ay ya da her yıl yüksek miktarda aidat toplandığını vurguladı. Şahin, "Bu yıl da kredi kartı aidatlarına yüzde 60 zam yapıldı. Kredi kartının türüne göre aidat miktarı değişiyor. Şu anda yıllık 850 TL ile 2 bin 850 TL arasında değişen aidat ücretleri var. Ortalamada 1.200-1.500 TL arasında seyrediyor. Bu rakamlar bankalar için kâr demek ama tüketiciler için fazladan ödenen bir para," dedi.

Ayrıca, bankaların 2014 yılından bu yana aidatsız kart sunma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Şahin, yalın kart adı verilen ve aidatı olmayan kartların tüketicilere bildirilmediğini söyledi. Sözleşmelerde de bu kartların bildirilmediğini ifade eden Şahin, tüketicilerin bilgilendirilmesi gerektiğini ve aidat ödeyip de bilgilendirilmeyen tüketicilerin aidatlarını geri alabileceğini belirtti.

Son olarak Şahin, bankaların sadece kredi kartlarından değil, faiz dışındaki birçok kalemden de kâr elde ettiğine dikkat çekerek, "BDDK’nın engellemesi gereken bir durum var. BDDK'nın 'makul' kavramı sündürülebiliyor. Bu rakamlar bankalar için makul görünse de, tüketiciler için kabul edilemez. Bankaların tüm kalemlerdeki kar hırsına 'dur' demek lazım," diyerek sözlerini noktaladı.