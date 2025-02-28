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KTO'dan Şubat Ayı Gündeminde Ekonomi ve Dayanışma Mesajları

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı, ekonomideki güncel gelişmeler ve dayanışma projeleri ile dikkat çekti. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iş dünyasına yönelik önemli mesajlar vererek küresel rekabet, finansal istikrar ve üretim altyapısının güçlendirilmesi konularına değindi.

KTO'dan Şubat Ayı Gündeminde Ekonomi ve Dayanışma Mesajları

Gülsoy, “Ülkemizin ekonomik gücünü artırmak için hep birlikte çalışmalıyız. İş insanlarımızın üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlaması en büyük önceliğimizdir” dedi.

Ekonomide Gelişmeler ve Hedefler Masaya Yatırıldı

Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Kabak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Şubat ayında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Başkan Ömer Gülsoy, ekonomideki küresel belirsizliklerin Türk iş dünyasına etkilerini değerlendirerek, “Müthiş bir rekabet dünyasında yaşıyoruz, bu yüzden dünyayı iyi takip etmeli ve stratejik hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. ABD'nin ek vergileri sonrası oluşan fırsatlara da dikkat çeken Gülsoy, “Türkiye, bu süreçte güvenilir bir tedarikçi konumuna gelebilir” diye ekledi.

Ramazan Kampanyası Büyük Takdir Topladı

Toplantıda ayrıca, Ramazan ayına özel “Ramazan Boyunca Zam Yok, Bereket Çok” kampanyası da duyuruldu. Kampanya kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzlerce üründe indirim yapılacağı belirtildi. Gülsoy, bu süreçte üreticilere ve perakende sektörüne teşekkür ederek, kampanyanın dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

E-Ticaret ve E-İhracat Kursiyerlerine Sertifika

Toplantının sonunda ise E-Ticaret ve E-İhracat eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. KTO’nun bu alandaki eğitimleri, dijitalleşme ve küresel ticarette rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

 

Haber Merkezi

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