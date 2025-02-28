Kayseri'de Psikolojik Destek ve Aile Rehberliği Hizmeti

Uzman psikolog ve danışman kadrosuyla yürütülen bu hizmetler, gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştiriliyor.

Aile Akademisi, geniş kapsamlı hizmet yelpazesiyle evlilik öncesi eğitimlerden çocuk ve ergen danışmanlığına, çift terapilerinden ebeveyn eğitimlerine kadar pek çok alanda destek sağlıyor. Ayrıca stres yönetimi, kurum içi iletişim ve öfke kontrolü gibi konularda kurumsal seminerler de düzenleniyor.

Psikolojik danışmanlık almak isteyen vatandaşlar, çeşitli sosyal yaşam merkezleri ve eğitim noktalarından randevu alarak bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Aile Akademisi uzmanları, bireylerin sorunlarına çözüm bulmaları için uzun soluklu bir destek süreci yürütüyor ve toplumun psikolojik iyilik haline katkı sağlamayı hedefliyor.