Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı

Buna göre kurbanlık büyükbaş tavsiye fiyatı hisse olarak 25 bin ile 30 bin lira arasında olurken küçükbaş olarak kurbanlıklar için de adet için 17 bin TL ile 25 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluştu.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulunarak, kurbanlık tavsiye fiyatlarını 2025 yılı erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş canlı kilogram fiyatı 275 TL, erkek küçükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş canlı kilogram fiyatı 250 TL, büyükbaş hisse olarak 25 bin ile 30 bin TL arasında olarak açıkladı. Küçükbaş olarak kurbanlıklar için de adet olarak 17 bin TL ile 25 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluştu.

Kesim ücretlerini de açıklayan Başkan Bağlamış, büyükbaş kesim ücreti 7 bin TL, büyükbaş paylama ve parçalama bedeli 4 bin TL, küçükbaş kesim ücreti olarak 1500 TL, küçükbaş paylama ve parçalama ücreti 1500 TL olarak öngörüldüğünü belirtti. Kıyma çekim ücreti kilogram başına 20 TL, sucuk dolum kg 20 TL olarak belirlendi.

‘YETERİNCE KURBANLIK SAYISI MEVCUTTUR’

Kurban kesim alanlarına değinen Başkan Bağlamış, "Tarım ve il müdürlüklerimizin ve belediyelerimizin belirlemiş olduğu kesim alanlarında, özel kombinalarda ve kurbanlık satışı yapılan tesislerde kurban kesim hizmeti verilecektir. Vatandaşlarımız kurbanlık konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Endişe etmeden rahatlıkla kurbanlıklarını bulabileceklerdir. İlimizde yeterince kurbanlık sayısı mevcuttur” diye konuştu.

Hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Başkan Bağlamış, "Vatandaşlarımız, kurbanlıklarını Belediyeler tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla temin edebilirler. Kesim işlemlerinin ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı mezbaha ve kombineler de, belediyelerin belirlediği geçici kesim alanlarında ya da besi çiftliklerinde yapılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Bağlamış, kurbanlık hayvanlarda kulak küpesinin olması gerektiğinin altını çizerek, "Veteriner sağlık raporu bulunmayan, çok zayıf görünen, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç, etleri yeterince olgunlaşmamış, bakışları cansız, salya akıntısı olan ya da uzuvları eksik hayvanlar kesinlikle alınmamalı" şeklinde konuştu.

ET ÇEKİMİNDE MERDİVEN ALTI UYARISI

Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Başkan Bağlamış, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim ve sucuk dolum işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda, marketlerde ve şarküteriler de yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.