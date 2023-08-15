KTO Makam Aracını Satıyor

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Audi marka makam aracı açık artırma usulü ile satılacak.

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  • 15.08.2023 12:18
  • Güncelleme: 15.08.2023 13:19
KTO Makam Aracını Satıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Audi marka makam aracı açık artırma usulü ile satılacak.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un makam aracı olan 2010 model Audi marka otomobil, kapalı teklif alma ve açık artırma usulü ile satılacak. Aracı almak isteyenlerin hazırladıkları evrakları 17 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’ye kadar KTO Genel Sekreterliğine teslim etmesi gerektiği belirtilirken, ihaleye yönetim kurulu ile birlikte tüm çalışanlar ve birinci derece yakınlarının katılamayacağı bildirildi. Aracın taban fiyatı ise 1 milyon 150 bin TL olduğu ve bu rakamın altındaki tekliflerin değerlendirilmeyeceği de kaydedildi.

Ayrıca yine KTO’ye ait bir hizmet aracı da kapalı teklif alma ve açık artırma usulü ile satılacak. Opel marka aracın taban fiyatı 600 bin TL olarak belirlenirken, bu fiyatın altındaki tekliflerin değerlendirilmeyeceği bildirildi. Yine bu ihaleye katılmak isteyenler evraklarını 17 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’ye kadar KTO Genel Sekreterliği’ne teslim edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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